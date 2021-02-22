В ЄС заявили про необхідність посилювати співпрацю з Україною

Глави МЗС країн ЄС 22 лютого влаштували першу онлайн зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Дипломати говорили про боротьбу з COVID-19 та протидію іншим загрозам. Водночас вони не оминули увагою Україну.

Як наголосив високий представник ЄС Жозеп Боррель, Євросоюз очікує більшої взаємодії зі США.

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Це, на думку європейських дипломатів, дозволить зменшити наявну напругу і конфлікти в безпосередньому сусідстві. Як пояснив Боррель, мовиться передусім про безпекову ситуацію в Ірані.

Крім того, глава дипломатії ЄС заявив, що Євросоюз має посилити партнерство з Україною. Він додав, що "є загальне розуміння, що ми повинні працювати більше разом".

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Високий представник ЄС констатував, що загалом діалог був позитивний.

У нас було дуже позитивне обговорення, яке продемонструвало, що фокус тепер не тільки на поглибленні нашого партнерства, але також на тому, щоб об'єднатися в глобальному лідерстві, щоб боротися з пандемією, на відновленні після цього, працювати над змінами клімату і гарантувати просування демократичних цінностей,

– підсумував він.

Міністри ЄС і держсекретар США також обговорили відносини з Росією та Китаєм.