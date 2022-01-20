Росія постраждає, – ЄС заявив про готовність ввести санкції, якщо Москва атакує Україну

У Євросоюзі підтвердили, що готові ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо та нападе на Україну. Попередили, що Росія постраждає, якщо дипломатичного рішення не знайдуть.

Економічні санкції будуть масштабними та масовими. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Важливо ЄС заявив про готовність введення санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну

ЄС готовий діяти

Росією вже вкотре закликають до діалогу та дипломатії. Однак попереджають: якщо рішення не знайдуть, "Росія постраждає". Москві нагадали, що ЄС є найбільшим торговим партнером Росії, а також її основним інвестором.

Якщо ситуація погіршиться, якщо будуть нові напади на територіальну цілісність України, ми відповімо масштабними економічними та фінансовими санкціями,

– наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що ЄС готовий до дій. Спроби Росії розділити Європу на сфери впливу не приймуть.

Що відомо про ймовірний напад Росії на Україну

Американська розвідка у січні застерегла, що Росія може сфабрикувати привід для нападу на Україну. Допускають повторення сценарію 2014 року.

Аналітики CIT заявили, що у Білорусі, за 200 кілометрів від Києва, помітили військову техніку Росії. Москва та Мінськ планують у лютому спільні військові навчання.

США також непокояться, що Кремль може напасти на Україну з території Білорусі.

Про санкції Захід попереджає Кремль ледь не щодня. Президент США Джо Байден пригрозив російському колезі Володимиру Путіну економічною катастрофою у разі агресії. Так, банкам Росії можуть заборонити проводити операції з доларом.

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