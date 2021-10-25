ЄС знову залишить Україну в "зеленому списку", – журналіст

Євросоюз залишить Україну в "зеленому списку". Проте рішення може змінитись протягом тижня.

Мовиться про список країн, громадянам яких рекомендовано відкрити кордони. Про це повідомив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

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Євросоюз залишить Україну в "зеленому списку"

Виглядає так, наче Україна залишиться в європейському списку рекомендованих для подорожей третіх країн і цього тижня. Але ситуацію потрібно відстежувати, тому нова пропозиція може з'явитися до кінця цього тижня,

– заявив Йозвяк.

До речі, раз на тиждень у п'ятницю Євросоюз переглядає список третіх країн, громадянам яких дозволені поїздки з нетермінового приводу.

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