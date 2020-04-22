ЄС вирішив виділити Україні 1,2 мільярда євро для протидії коронавірусу

Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1,2 мільярда євро підтримки під час пандемії COVID-19. Пропозицію Єврокомісії надалі мають схвалити Європейський парламент та Рада ЄС.

Кошти ЄС допоможуть гарантувати макроекономічну стабільність України. Завдяки такій підтримці держава зможе звільнити додаткові ресурси для захисту громадян та пом’якшення негативних наслідків пандемії для людей, йдеться на сайті Президента.

До слова В ЄС ухвалили програму підтримки та відновлення економіки після коронавірусної кризи

Після схвалення від Європейського парламенту та Ради ЄС, перший транш може бути виділений якнайшвидше без додаткових умов. Другий транш може бути наданий після виконання узгодженого з ЄС переліку індикаторів вже у четвертому кварталі 2020-го чи першій половині 2021 року.

Як і у випадку зі звичайною макрофінансовою допомогою ЄС, транші залежатимуть також від задовільного прогресу країни-партнера у виконанні програми МВФ та використанні коштів фонду.

Загалом Євросоюз виділяє близько трьох мільярдів євро десятьом країнам-сусідам. Україна повинна отримати 1,2 мільярда євро. Наступний у списку Туніс – близько 600 мільйонів євро.

Яку ще допомогу надавав ЄС Україні для боротьби з коронавірусом

Раніше у квітні Єврокомісія вже ухвалила рішення про виділення пакету допомоги Україні у розмірі 190 мільйонів євро на підтримку системи охорони здоров’я, економіки, малого та середнього бізнесу, захисту вразливих категорій населення.

Окремо ЄС виділив 13 мільйонів євро на гуманітарні потреби на Донбасі.