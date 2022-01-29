ЄСПЛ може встановити 30 квітня датою початку російської окупації Донбасу

Європейський суд з прав людини може юридично визначити датою початку російської окупації Донбасу 30 квітня. Про це свідчить початок розгляду міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії".

На суді Росія довела, що їй бракує заперечень по суті. Крім того, держава-агресорка показала, що у її представництві у ЄСПЛ є очевидні проблеми з фаховістю.

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Можна бути впевненим у тому, що значна частина української скарги буде задоволена принаймні на проміжному етапі – тобто щодо прийнятності. А цей етап є дня нас ключовим,

– наголосило видання.

За словами британського юриста, що працює в українській урядовій команді, Бена Емерсона, на цьому етапі суд може визначити часові та територіальні межі російського "ефективного контролю" на Донбасі.

Є дві ключові дати:

14 квітня 2014 року . Тобто через 3 дні після того, як російські найманці захопили Слов'янськ. Тоді сплив ультиматум України до цих бойовиків і контроль над містом втратили.

. Тобто через 3 дні після того, як російські найманці захопили Слов'янськ. Тоді сплив ультиматум України до цих бойовиків і контроль над містом втратили. 30 квітня. Тоді виконувач обов'язки президента Олександр Турчинов визнав, що Україна втратила контроль над частиною Донбасу і Збройні сили не зможуть його відновити.

Тому важливішим є 30 квітня. Адже з того дня можна говорити про беззаперечний контроль.

Можна розраховувати, що саме її суд юридично визнає датою початку російської окупації Донбасу. Адже чимала територія ОРДЛО, включно з обласними центрами, після того вже не поверталася під контроль Києва,

– мовиться у повідомленні.

При цьому із територіями під контролем Росії ясності набагато менше. Адже були райони які переходили "з рук в руки" у 2014 та на початку 2015 року. Утім українська команда сподівається, що ЄСПЛ візьме до уваги злочини росіян й на таких територіях.

Головне про справу України проти Росії

Справа перебуває у провадженні Європейського суду з прав людини з 2014 року.

Вона стосується окупації Криму та Донбасу, а також збиття у липні 2014 року пасажирського літака Малайзійських авіаліній MH17.

У 2016 році ЄСПЛ виокремив скарги щодо порушень прав людини на Сході України в провадження за номером 8019/16.

У 2020 році суд приєднав до нього дві інші міждержавні скарги, що стосувались того ж періоду "Україна проти Росії (2)" – за заявою щодо викрадення дітей-сиріт та "Нідерланди проти Росії" – за заявою про збиття літака рейсу МН17.

Попри те, що Росія намагається перенести засідання, усні слухання таки запланували на 26 січня 2022 року.

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