Допис про рішення суду написала постійна представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря. На нього у телеграмі відповів Максим Бужанский.

До теми ЄСПЛ вирішив, що Україна порушила права люстрованого екссудді Верховного Суду

Нардеп від "Слуг народу" Бужанський заговорив про відміну закону про люстрацію

Совгиря, прокоментувала рішення Європейського суду з прав людини. Зокрема вона пояснила, що конституційність законодавства, на підставі якого суддю Ігоря Самсіна звільнили з посади судді, оскаржена:

заявником у скарзі, яку розглядає КСУ з квітня 2019 року;

в конституційних поданнях Верховного суду та нардепів, яке розглядає КСУ з 2014 року.

Це вже друге рішення ЄСПЛ, в якому констатували порушення норм Конвенції внаслідок дії та застосування положень Закону "Про очищення влади".

Конституційний Суд досі утримується від ухвалення рішення у цій справі, яка розглядається вже сьомий рік,

– пояснила Совгиря.

На допис Ольги Совгирі відповів нардеп від "Слуг народу" Максим Бужанський. Він заявив, що "за нас цього ніхто не зробить, ніякий суд".

Оль, при всій повазі, а навіщо нам КС в цьому питанні? 226 голосів і ми скасували закон про люстрацію, законопроєкт лежить в парламенті з вересня 2019 року,

– написав політик.

До речі, 14 жовтня 2021 року Європейський суд з прав людини вирішив, що Україна порушила права колишнього судді. Мовиться про Ігоря Самсіна, якого звільнили з Верховного Суду згідно з законом про люстрацію.

Коротко про перипетії щодо закону про люстрацію

Закон про люстрацію ухвалили у 2014 році. Поштовхом для розробки закону стали наслідки президентства Віктора Януковича.

Проте 17 жовтні 2019 року Європейський суд з прав людини вирішив, що звільнення в Україні держслужбовців на підставі люстрації призвело до порушення прав звільнених чиновників.

19 жовтня 2019 року нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський зареєстрував у Раді законопроєкт про визнання закону України про очищення влади таким, що втратив свою чинність.

У червні 2020 року Мінюст розробив законопроєкт про внесення змін до чинного документа. Однак згодом уряд ці зміни зняв.

У вересні 2021 року Денис Малюська виступив за те, щоб зберегти механізм люстрації в Україні. Проте міністр юстиції вважає, що сфокусуватись варто на критично важливих персоналіях.

Текст публікації Максима Бужанського:

Оль, при всій повазі, а навіщо нам КС в цьому питанні?

226 голосів, і ми скасували закон про люстрацію, законопроєкт лежить в парламенті з вересня 19 року.

За нас цього ніхто не зробить, ніякий суд.