Сообщение о решении суда написала постоянная представительница Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря. На него в телеграме ответил Максим Бужанский.

К теме ЕСПЧ решил, что Украина нарушила права люстрованого экс-судьи Верховного Суда

Нардеп от "слуг народа" Бужанский заговорил об отмене закона о люстрации

Совгиря прокомментировала решение Европейского суда по правам человека. В частности она объяснила, что конституционность законодательства, на основании которого судью Игоря Самсина освободили от должности судьи, обжаловано:

заявителем в жалобе, которую рассматривает КСУ с апреля 2019 года;

в конституционных представлениях Верховного суда и нардепов, которое рассматривает КСУ с 2014 года.

Это уже второе решение ЕСПЧ, в котором констатировали нарушение норм Конвенции в силу действия и применения положений Закона "Об очистке власти".

Конституционный Суд до сих пор воздерживается от принятия решения по этому делу, которое рассматривается уже седьмой год,

– пояснила Совгиря.

На сообщение Ольги Совгири ответил нардеп от "слуг народа" Максим Бужанский. Он заявил, что "за нас этого никто не сделает, никакой суд".

Оль, при всем уважении, а зачем нам КС в этом вопросе? 226 голосов и мы отменили закон о люстрации, законопроект лежит в парламенте с сентября 2019 года,

– написал политик.

Кстати, 14 октября 2021 года Европейский суд по правам человека решил, что Украина нарушила права бывшего судьи. Говорится об Игоре Самсине, которого уволили из Верховного Суда по закону о люстрации.

Коротко о перипетиях по закону о люстрации

Закон о люстрации приняли в 2014 году. Толчком для разработки закона стали последствия президентства Виктора Януковича.

Однако 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека решил, что увольнение в Украине госслужащих на основании люстрации привело к нарушению прав уволенных чиновников.

19 октября 2019 года нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский зарегистрировал в Раде законопроект о признании закона Украины об очищении власти утратившим свою силу.

В июне 2020 года Минюст разработал законопроект о внесении изменений в действующий документ. Однако впоследствии правительство эти изменения сняло.

В сентябре 2021 года Денис Малюська выступил за то, чтобы сохранить механизм люстрации в Украине. Однако министр юстиции считает, что сфокусироваться стоит на критически важных персоналиях.

Текст публикации Максима Бужанского:

Оль, при всём уважении, а зачем нам КС в этом вопросе?

226 голосов, и мы отменили закон о люстрации, законопроект лежит в парламенте с сентября 19 года.

За нас этого никто не сделает, никакой суд.