Катування та ув'язнення: ЄСПЛ розгляне позови українських інкасаторів проти Угорщини

Європейський суд з прав людини зареєстрував 6 справ українських інкасаторів проти Угорщини щодо тортур і незаконного позбавлення волі. Суд визнав заяви прийнятними та офіційно відкрив провадження.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Що відомо про судовий розгляд справи українських інкасаторів?

Секретаріат суду в Страсбурзі надіслав офіційне підтвердження про присвоєння номерів заявам, які інкасатори подали 5 липня 2026 року.

Водночас юристи очікують завершення аналогічної процедури щодо сьомого співробітника фінустанови.

Отримання офіційних листів від секретаріату ЄСПЛ про реєстрацію заяв та надання доступу до системи електронної комунікації eComms є критично важливим процесуальним етапом. За статистикою суду, переважна більшість звернень до ЄСПЛ відсіюється ще під час первинної перевірки через недотримання формальних вимог або визнається судом неприйнятною,

– зазначили у банку.

Юристи наголошують, що успішне проходження первинного фільтра свідчить про вагому юридичну перспективу та наявність чіткої доказової бази. Наразі судовий процес офіційно перебуває на початковій письмовій стадії.

Порушення європейських конвенцій та захист прав

Подані заяви стосуються дій угорських силових органів, які порушили ключові міжнародні норми.

Зокрема, йдеться про статтю 3 Європейської конвенції з прав людини щодо заборони катувань і нелюдського поводження, а також статтю 5 щодо права на свободу та особисту недоторканність.

"Ми і надалі будемо послідовно відстоювати інтереси наших співробітників та захищати не лише права людей, а й репутацію державного фінансового інституту, що діє виключно в межах міжнародного права. Офіційне повідомлення ЄСПЛ про відкриття провадження демонструє, що системна правова позиція, дипломатична підтримка та непохитність у захисті національних інтересів дають результат навіть у найскладніших міжнародних ситуаціях", – заявив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

Банк разом із дипломатами продовжує надавати повний юридичний супровід постраждалим працівникам під час міжнародного процесу.

Захоплення інкасаторів у Будапешті

Нагадаємо, раніше ми писали, що навесні 2026 року угорські силовики провели операцію із захоплення співробітників і майна українського банку. Згодом з'ясувалося, що Віктор Орбан особисто віддав наказ про проведення цього силового захоплення в Будапешті.

Після поразки партії "Фідес" на виборах, 6 травня угорська сторона повернула Україні всі вилучені цінності та готівку Ощадбанку. У червні глава уряду Угорщини Петер Мадяр ініціював офіційне розслідування дій посадовців, причетних до весняного інциденту.