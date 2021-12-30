ЄСПЛ вимагає в Росії зупинити ліквідацію "Меморіалу"

Європейський суд із прав людини проти того, щоб у Росії ліквідовували правозахисний центр "Меморіал". Адже там ще не розглянули скаргу на відповідне російське законодавство.

Річ у тім, що "Меморіал" та "Міжнародний меморіал" у Росії визнані "іноземними агентами". І саме з цим пов'язана заборона російських судів на діяльність цих організацій.

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ЄСПЛ вимагає зупинити ліквідацію "Меморіалу" у Росії

Європейський суд із прав людини висунув Росії вимогу – не виконувати рішень судів про ліквідацію "Міжнародного Меморіалу" та правозахисного центру "Меморіал".

Російські суди наказали ліквідувати ці правозахисні організації, бо вони буцімто є "іноземними агентами". У Росії є закон, який визначає такими "агентами" більшість незалежних ЗМІ країни та багато інших організацій.

"іноземний агент" – це юридична або фізична особа, яка зареєстрована в одній країні, але працює в інтересах іншої. Щонайменше, так пише російська Вікіпедія.

У ЄСПЛ зазначили, що:

Ліквідувати зазначені організації можна, але хіба після того, як суд із прав людини розгляне скаргу на російське законодавство про іноземних агентів.

Яку, до слова, саме "Міжнародний меморіал", "Меморіал" та інші російські некомерційні організації й подавали до ЄСПЛ – ще у 2013 році.

Коротко про ліквідацію "Меморіалу" в Росії

28 грудня російський суд наказав ліквідувати "Міжнародний Меморіал". А 29 грудня – правозахисний центр "Меморіал". Це чи не найстаріші правозахисні організації Росії, які до того ж досліджували репресії в СРСР.

Проти такого рішення Росії виступили вже громадські діячі зі світовим ім'ям, США, Євросоюз та Рада Європи.

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