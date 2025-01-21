ЄСПЛ визнав незаконними дії керівника САП у справі адвоката олігарха-втікача Онищенка

Адвокат екснардепа-втікача Олександра Онищенка, за рішенням Європейського суду з прав людини, отримає від держави Україна 15 тисяч євро за те, що у 2016 році працюючи керівником групи детективів НАБУ Клименко недбало розслідував скаргу Олександра Сергієнка (адвоката нардепа) про жорстоке поводження.

Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на колонку політолога Володимира Сонюка для видання Цензор.НЕТ. Відповідне Рішення ЄСПЛ було опубліковане на офіційному сайті ЄСПЛ від 7 листопада 2024 року.

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення у справі "Сергієнко проти України" (заява №72678/16), визнавши порушення прав адвоката Олександра Сергієнка з боку НАБУ.

Обставини цієї справи напряму пов'язані з іншою відомою корупційною схемою в компанії "Укргазвидобування". Інтереси колишнього нардепа Олександра Онищенка у цій справі представляв адвокат Олександр Сергієнко.

Останній разом з Онищенком проходить як обвинувачуваний у справі щодо махінацій з газом. За даними слідства, підозрювані, включно із Сергієнком, брали участь в отриманні газу за угодою про спільну діяльність, що було кваліфіковано як розкрадання та підробка документів.

У червні 2016 року Сергієнка заарештували та взяли під варту. У вересні того ж року суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Однак наступного дня, під час перевезення його з СІЗО додому, НАБУ повторно заарештувало його за новою підозрою.

Через три дні суд легалізував новий арешт (постановив затримати Сергієнка в межах нового розслідування). Адвокат одразу оскаржив таке рішення, але на апеляцію довелося чекати майже місяць. Зрештою скарга була відхилена.

Під час цього арешту адвокат отримав тілесні ушкодження, зокрема синці на грудях, руках і носі, що були зафіксовані при поверненні до СІЗО.

Суд зобов'язав розслідувати ймовірне жорстоке поводження і НАБУ навіть розпочало провадження. Але правоохоронці установили, що Сергієнко під час затримання поводився неадекватно. Тож під час конфлікту службовці лише відповіли на опір адвоката, використавши наручники. Розслідування закінчилося тим, що дії офіцерів НАБУ визнали законними, а склад злочину відсутній.

Після цього Сергієнко вирішив звернутися до ЄСПЛ. Своєю чергою ЄСПЛ встановив, що розслідування скарг заявника на жорстоке поводження не відповідало вимогам незалежності та ефективності, оскільки його проводив той самий орган (НАБУ), що здійснював розслідування проти нього. Крім того, держава Україна не надала достатніх доказів для спростування тверджень заявника про жорстоке поводження.

Суд визнав, що 28-денний строк розгляду апеляції на рішення про тримання під вартою є надто тривалим, що порушує право на швидкий судовий розгляд законності затримання.

Також ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити Сергієнку 15 тисяч євро компенсації за порушення його прав.

Володимир Сонюк пише, що адвокати Онищенка сподіваються на те, що це рішення допоможе розвалити "газову справу", бо ЄСПЛ вказало на грубі порушення детективів на етапі досудового розслідування, а також численні зловживання і порушення прав як фігурантів, так і адвокатів.

Таким чином Клименко, який очолював групу детективів, фактично сприяв та керував діями, спрямованими на порушення права особи, передбаченого ст.3 Конвенції. Вочевидь, почувається на посаді Клименко непогано, бо ж збитки за рішенням ЄСПЛ відшкодовуватиме держава, а не тодішній керівник детективів НАБУ,

– пояснює Володимир Сонюк.

Цей простий приклад, каже Володимир Сонюк, ще раз показує низьку ефективність антикорупційних розслідувань чи то через недостатню професійну компетентність, чи то через звичайну недбалість, чи то корумпованість "антикорупційних" органів, розплачуватися за яку доводиться бюджетними грошима, тобто коштами платників податків.