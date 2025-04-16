Одеського ексвоєнкома Борисова залишили під вартою

Суд залишив під вартою колишнього одеського військового комісара Євгена Борисова. Його підозрюють в організації службового підроблення та перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.

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Борисова лишили під вартою

20 березня Печерський суд Києва постановив продовжити Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 травня 2025 включно з можливістю сплати застави у розмірі 179 863 200 гривень. У вівторок, 15 квітня Апеляційний суд розглянув скаргу захисту ексвоєнкома, лишивши рішення незмінним.

За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 березня 2025 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення,

– вказали у суді.

Євген Борисов підозрюється в організації перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період та організації складання та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Євгена Борисова, ексначальника Одеського обласного ТЦК, знову відправили під варту з можливістю вийти під заставу у розмірі 402 мільйони гривень.