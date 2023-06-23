Скандал з одеським військкомом: Данілов розповів про його подальшу долю
Олексій Данілов відреагував на скандал щодо начальника одеського ТЦК та СП Євгена Борисова. Родина керівника військкомату швидко розбагатіла під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на питання журналістів щодо скандального воєнкома Євгена Борисова. Його запитали в етері телемарафону, чому начальника ТЦК та СП Одеси лише звільнили, а не відправили на фронт, передає 24 Канал.
До теми Більшість – не волонтери: розслідувачі шокували аналізом організацій у системі "Шлях"
Що чекає на Борисова
Данілов заявив, що Борисов буде звільнений саме з посади керівника військкомату, а не зі Збройних сил України. Як пояснив секретар РНБО, цю людину не можна звільнити з лав ЗСУ під час війни.
Куди він (Борисов – 24 Канал) відправиться – це рішення за тими людьми, у яких він безпосередньо буде у підпорядкуванні,
– зазначив Данілов.
Секретар РНБО наголосив, що Борисов не звільняється з армії. За його словами, буде ретельна перевірка фактів, які надали журналісти щодо одеського військкома. Якщо вони підтвердяться, то з ситуацією будуть розбиратися вже зовсім інші органи.
Данілов також нагадав, що попри те, що під час дії воєнного стану людям не обов'язково подавати декларації будь-якого виду, НАЗК все одно має право перевіряти їхній фінансовий стан. Він закликав тих, хто за законом має заповнювати декларації, бути готовими до перевірок.
Подробиці скандалу з одеським військкомом
- Журналісти з'ясували, що у родини Борисова є нерухомість та автівки в Іспанії. Його рідні придбали майно на мільйони доларів під час війни. Наприклад, вілла та електричний автомобіль Mercedes-Benz класу В зареєстровані на матір керівника одеського військкомату.
- А на його тещу оформлений позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року. Також у 2023 році родичі купили офісне приміщення на центральному проспекті Марбельї, що вважається дуже престижнішим районом.
- Сам начальник одеського ТЦК спочатку усе заперечував. Потім Борисов заявив, що його дружина займається в Іспанії роздрібною торгівлею і він "не влазить" у її справи.
- Згодом інформація набула широкого розголосу й стався гучний скандал. ДБР порушило провадження за фактом зловживання службовим становищем та почало вивчати статки Борисова.
- А український президент Володимир Зеленський 23 червня повідомив, що він терміново доручив командувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити Борисова з посади начальника місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також лідер доручив створити спеціальну комісію на чолі з генералом Олександром Павлюком.