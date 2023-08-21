"Не вмерти і не нашкодити ЗСУ": унікальна історія полоненого з окупованої території

Росіяни продовжують вправлятися в цинічності. Як покарання вони силоміць відправляють на фронт чоловіків з окупованих територій. Серед них – Євген Калашніков з так званої "ДНР".

Хлопець потрапив до українського полону та розповів про свій шлях на фронт. Він наголосив, що, воюючи на боці окупантів, намагався не нашкодити ЗСУ.

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Як хлопець потрапив на фронт

Усе почалося з його діяльності. 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, він створив групу "Похорони нашого майбутнього". У ній він висловлював антиросійські настрої.

"Потім я ховався від мобілізації, але у листопаді по своїй дурості зняв на відео стратегічний міст. Мене взяли військові, тоді передали фсбшникам і ті довго зі мною працювали. Вони вирішили, що я начебто спокутую гріхи перед Росією, хоча я громадянин України. Мене відправили на швидку підготовку, тоді я був 5 – 6 днів "ходаком", – розповів Калашніков.

Відомо, що Євген навчався на дизайнера, а також захоплювався акторством. Тож він вирішив вдати з себе психічно хворого, щоб не піти на фронт. Хлопець зізнається, що психіатр був готовий його класти на лікування, але начальник медичної комісії відмовив у цьому. Тож хлопця поставили оператором дрона.

Я перед собою чітко поставити дві конкретні задачі: не померти і не нашкодити українській армії,

– наголосив він.

Пізніше його вирішили покарати. Для цього відправили у перший і останній штурм. Хлопець зізнається, що взяв із собою білу футболку, яку носив як талісман.

Коли на позиції прилетіла українська пташка (дрон – 24 Канал), почався мінометний вогонь, "днрівці" поховались і сиділи в окопах, я швидко перетнув поле, почав махати футболкою, що я здаюся,

– розповів він.

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В Україні зустрівся з мамою

Євгенові вдалося зустрітися з мамою, котра приїхала з тимчасово окупованої території. Жінка зазначає, що їй дуже боляче від того, що сталося. Добиралася вона через Москву, Латвію, Литву, а потім Польщу.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зауважив, що ситуація з Євгеном унікальна. Його виправдав український суд.

На жаль, переважна меншість усвідомлює, що вони накоїли і має якийсь жаль,

– каже Яценко.

Водночас він зазначив, що окупанти користуються програмою "Хочу жити". За словами представника Координаційного штабу, бували випадки, коли росіяни здавалися цілими невеличкими підрозділами по 10 – 15 людей.