Голова Укрзалізниці йде у відставку: хто виконуватиме обов'язки замість Камишіна

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін йде у відставку. Тепер його обов'язки виконуватиме член правління Євген Лященко.

Зауважимо, що на Камишіна чекає нова посада у компанії. Він за спільним рішенням з віцепрем'єром Олександром Кубраковим очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.

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Хто виконуватиме обов'язки очільника Укрзалізниці

Як розповів член правління "Укрзалізниця" Орест Логунов, виконувачем обов'язків голови компанії буде член правління Євген Лященко.

Виконуватиме обов'язки Євген Лященко – він потужний, з високим ступенем довіри,

– заявив Логунов.

Також член правління зазначив, що Камишін самостійно ухвалив своє рішення.

"Формальності буде дотримано", – наголосив Логунов.

Що відомо про Лященка

З 2012 року Євген Лященко обіймав посаду фінансового директора "Медіа Група Україна".

З 1 липня 2014 року став директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM Ріната Ахметова.

Директором холдингу Євген Лященко працював до 2019 року.



Євген Лященко / фото "Медіа Група Україна"

Камишін подякував Зеленському за оцінку своєї роботи

Голова правління Укрзалізниці подякував Володимиру Зеленському та віцепрем'єру Олександру Кубракову за високу оцінку роботи на посаді. Не оминув він увагою й команду компанії.

"Вдячний найкращій в країні "залізній команді", залізничникам – справжнім залізним людям, та всім, з ким пересікались по роботі", – підкреслив Камишін.