Росіяни пишуть, що воєнкора Поддубного кинули помирати його колеги

Про загибель російського воєнкора Євгєнія Поддубного стало відомо учора, 8 серпня. Втім, вже згодом з'явилася інформація, що він буцімто вижив, хоч отримав важкі травми.

Російського воєнкора кинули помирати його ж колеги. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Як Поддубний кинули помирати колеги

Після того, як FPV-дрон влучив по машині Поддубного, його колеги просто вирушили до безпечного місця. Вони побачили те, як автомобіль воєнкора підірвався і подумали, що йому точно не вдалося вижити. Саме нібито через це почали з'являтися повідомлення про смерть Поддубного.

За інформацією російських ЗМІ, у воєнкора буцімто діагностували черепно-мозкову травму, осколкові поранення та опіки 20% тіла, зокрема, респіраторної системи через вдихання гарячого повітря.

Також є інформація, що у ніч на 8 серпня до Поддубного нібито прибула бригада з Москви, щоб забрати воєнкора на лікування до Москви.

Нагадаємо, що в автівку Поддбуного влучив FPV-дрон. 7 серпня він поїхав до Курська, щоб зняти репортаж про "втрати противника".