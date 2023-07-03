ЗСУ знищили командира кадирівського загону "Ахмат"

Українські військові ліквідували командира одного із загонів спецпідрозділу Кадирова "Ахмат" – полковника Євгена Писаренка.

Звання полковника окупант отримав, коли працював в ОМОНі. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан сьогодні, 3 липня. Коли саме і на якому напрямку "задвохсотили" наші оборонці ворога – не вказують. Що відомо про Писаренка, розповідає 24 канал.

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Успішно демобілізований командир загону спецназу "Ахмат", полковник Євген "Великий" Писаренко,

– йдеться у повідомленні.

Писаренко добровільно вирішив взяти участь у війні, яку розв'язала Росія. Загинув окупант під час "виконання бойового завдання".

В спецпідрозділі він був командиром одного із загонів, до цього служив у Ставрополі.

В Росії вже оплакують "героя"

В Росії втрату уже визнали, помічник глави Чечні Апті Алаудінов та російські "воєнкори" уже оплакують загибель окупанта.

"Спасибі батькам, які виростили такого "героя". Писаренко Євген Валерійович – Царства тобі небесного і нехай земля тобі буде пухом, мій дорогий брате", — слізно написав Алаудінов у себе в телеграмі.

. "Ахмат" – спецпідрозділ у складі військ російської гвардії, що дислокується у Чеченській республіці та яким командує ставленик Кремля в Чечні Рамзан Кадиров. Цей загін бере участь у війні Росії в Україну. За даними СБУ "ахматівці" катували цивільних на тимчасово окупованих територіях.

До слова, станом на 3 липня втрати ворога у війні сягнули уже понад 230 вояк і ця цифра лише зростатиме, адже контрнаступ ЗСУ лише набирає оборотів.