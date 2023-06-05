Росіян на росіян міняти не будемо, – Пригожин відповів на пропозицію "Свободи Росії"
У Росії продовжуються міжусобиці серед воєнізовних угрупувань. Так, легіон "Свобода Росії" запропонував ватажку вагнерівців обміняти полонених росіян з Бєлгородщини на полоненого командира 72 мотострілецької бригади.
Російські ЗМІ опублікували реакцію Євгена Пригожина на цю пропозицію. Власник терористичної організації запевняє буцімто його бойовики не брали в полон Романа Веневітіна, а затримали його, передає 24 Канал.
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Відповідь Пригожина
Підполковник 72-ї бригади, його не взяли в полон. Він був затриманий та переданий для проведення слідчих дій. Ну і звичайно, нікого з росіян в обмін на росіян ми віддавати не готові,
– сказав Пригожин.
Крім того, він заявив, що за українською стороною нібито є "невеликий боржок" за кількістю обмінних полонених. Він пообіцяв, що вагнерівці "спробують про нього нагадати".
Нагадаємо, що вагнерівці полонили командира 72 мотострілецької бригади збройних сил Росії Романа Веневітіна. Бойовики кажуть, що цей підполковник обстріляв їхню машину та мінував шляхи відступу з Бахмута.
Не можемо не згадати про славнозвісний план Путіна про "Київ за три дні". Тепер же у Росії росіяни закликають росіян міняти росіян на росіян.
Що відомо про операцію російських партизанів
- РДК та легіон "Свобода Росії" 1 червня повідомили, що мають намір закріпитися у сірій зоні Бєлгородщини. Згодом розпочалась "друга хвиля" рейду.
- Вдень 4 червня бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" заявили, що просуваються у передмісті Шебекіно. У підтвердження своїх слів вони навіть опублікували відео з дрона.
- Після початку рейду добровольців у Бєлгородській області дітей з прикордонних населених пунктів, зокрема і Шебекіно, почали терміново переселяти у "літні табори". Батьки бідкаються, що дітей поселили у жахливі умови.
- Під час бойових дій добровольцям вдалося захопити кількох російських полонених. В якості "жесту доброї волі" вони погодилися віддати двох окупантів, якщо тільки губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков погодиться зустрітися з військовими та обговорити "майбутнє Росії". Однак він не прийшов на зустріч.