Бореться за виживання: яку гру затіяв Пригожин із Кремлем

Євгєній Пригожин веде складну гру, щоб зберегти вплив в Росії після воєнної поразки. А бойовий потенціал його ПВК Вагнера поступово зникає.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Пригожин грає одразу на кількох "дошках", маючи досить серйозні ресурси. Зараз він намагається наростити політичний вплив.

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Натомість бойовий потенціал ПВК "Вагнера" поступово знижується. За різними оцінками, вже близько двох третіх цього угруповання було утилізовано. Доступу до російських тюрем Пригожин не має, тому зараз також гинуть і досвідчені найманці з "Вагнера".

Бойовий потенціал його угруповання тане. Але залишається досить серйозний фінансовий потенціал. Надходять гроші з Африки за грабунок природних багатства з ЦАР та інших країн. Також у нього є медійний потенціал – фабрика тролів та інші ресурси,

– зазначив Яковенко.

Що буде з Пригожиним – 2 варіанти

Як наголосив Яковенко, становище Пригожина залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація в Росії після неминучої поразки. Він вбачає два можливих варіанти.

Перший – якщо після поразки путінський режим збережеться, то підуть певні процедури з оновлення влади. Пригожин може спробувати створити свою групу в парламенті. А його цілком можуть підтримати представники соціального дна – колишні зеки, теперішні зеки та майбутні зеки.

Він дуже добре говорить їх мовою. Вони безумовно його сприймають. Пригожин претендує на той електорат, що й ЛДПР. У нього є певні перспективи. Це якщо буде інерційний варіант,

– зауважив Яковенко.

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Якщо в Росії раптово все розсиплеться, то почнеться так звана "смута". Тоді Пригожин візьме участь у "мафіозних війнах" з розподілу власності та території.

Йому важливий бойовий потенціал "Вагнера". Саме тому він зараз активно агітує людей в різних спортивних клубах. Були навіть повідомлення про вербування у школах.

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