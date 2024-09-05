Путін не готовий до поглядів, крім свого, – Зеленський про ліквідацію Пригожина

Володимир Зеленський вважає, що знищивши Прігожина, Владімір Путін зайвий раз довів, що йому важлива лише окупація України. Президент України зауважив, що глава Кремля не готовий до інших поглядів, крім свого.

Нагадаємо, що 23 серпня 2023 року розбився приватний літак, який належав главі ПВК "Вагнера". Відповідно до однієї з версій, авіакатастрофа могла статися через обстріл літака із землі.

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Як Зеленський прокоментував ліквідацію Прігожина

Путін тим, що він знищив Прігожина, він знову довів, що для нього головне – окупація України та руйнація всього, що йому заважає,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, спочатку Путін бачив в главі ПВК "Вагнер" патріота, втім, через деякий час стало помітно, що у нього є власна думка.

"Путін не готовий до інших поглядів, окрім свого. Тому йому (Путіну – 24 Канал) було все одно та він його (Прігожина – 24 Канал) знищив", – зауважив український лідер.

Він також додав, що глава Кремля буде знищувати будь-кого, хто встане на його шляху. Зеленський підкреслив, що Путіну немає різниці, чи це буде громадянин Росії, чи це громадяни інших країн.

"Це і є Путін. Але головне, що тоді похід Прігожина, що сьогоднішня операція на Курщині говорить ще раз про одне й те саме. У нього є кілька трупів, мільйони трупів, які зараз живі, але всі вони будуть трупи у будь-якому випадку, всіх кого він відправить на війну. У нього (Путіна – 24 Канал) немає армії, у нього є мільйони людей яких він змушує іти та вбивати українців", – резюмував Зеленський.