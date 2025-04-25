Вибухнув в автомобілі: у Брянську загинув провідний конструктор РЕБів у Росії, – ЗМІ

У Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора Євгена Ритікова, який займався модернізацією засобів радіоелектронної боротьби. З ним був його колега.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела у Силах оборони, передає 24 Канал. Згідно з оприлюдненою інформацією, це сталося ніч з 17 на 18 квітня.

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Що відомо про російського конструктора

За даними джерел у Силах оборони, у російському Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора Євгена Ритікова. Він був керівником конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу.

Цей завод є головним розробником та інноватором у секторі створення новітніх засобів РЕБ та РЕР для російської армії. Автомобіль конструктора вибухнув саме в той момент, коли він разом із колегою, який теж загинув, сів у нього.

Імовірно, іншою особою був заступник керівника конструкторського бюро або ж його помічник. Джерела зазначають, що Євген Ритіков був відповідальним, зокрема, за модернізацію російського комплексу РЕБ "Красуха".

Відомо, що це одна з новітніх станцій радіоелектронної боротьби росіян. Вона призначена для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації, тобто фактично це зброя для боротьби з будь-якими повітряними цілями.

До речі, 25 квітня в Підмосков'ї підірвали автівку заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил Росії Ярослава Москалика. Унаслідок вибуху від авто не лишилося майже нічого.