У Львові поховали прах одного з останніх командирів УПА Євгена Штендери

У Львові 13 липня відбулося поховання праху одного з останніх командирів УПА. Євген Штендера помер у Канаді два роки тому.

Зазначається, що разом з командиром у родинному гробівці на Личаківському кладовищі поховали і його доньку Софію. Вона померла у 2016 році і її теж кремували.

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Перепоховання Євгена Штендери



Євген Штендера народився 2 січня 1924 року. Воював у лавах УПА з весни 1943 року. Був командиром середньої ланки в ОУН-УПА. У 1956 році емігрував до Канади. Пан Євген помер 2 роки тому, але його останньою волею було спочити в Україні. Сьогодні вона здійснилась. Вічна Памʼять!

– написав Андрій Садовий.

Мер Львова зазначив, що на похованні були присутніми наймолодша донька Євгена Штендера та родина з Львівщини.

Перепоховання Євгена Штендери / Львівська міська рада

Євген Штендера – командир тактичного відтинку УПА "Данилів", один з керівників операції спільно з польським націоналістичним підпіллям WiN під командою Маріана Голембієвського у місті Грубешов у 1946 році. Він був редактором "Українського самостійника", "Сучасної України" і "Сучасності". Керував Об'єднанням колишніх вояків УПА в Німеччині (1954-1955). У 1956 році емігрував до Канади., де і проживав до кінця життя. Помер він 23 серпня 2022 року – на 99-му році життя.