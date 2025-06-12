Першим підійняв триколор у Керчі: на війні проти України загинув колаборант Костянтин Єрманов

Колишній проросійський активіст і колишній депутат окупаційної ради Керчі Костянтин Єрманов загинув на війні проти України. Ймовірно, він пішов на фронт з колонії, де відбував покарання.

Ймовірно, що його мобілізували на війну Росії проти України із в'язниці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські росЗМІ.

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Що відомо про Костянтина Єрманова

Колаборант брав участь у "кримській самообороні" та нападах на проукраїнських активістів у 2014 році. Ба більше, навесні того ж року він вивісив російський прапор на будівлі міської адміністрації у Керчі.

За 5 років Єрманов пройшов до міської ради Керчі від російської партії "Родина". Після цього почав публічно критикувати підконтрольну Москві кримську владу на чолі з Сергієм Аксьоновим. Однак у 2021 році депутата позбавили мандата через неточності в його декларації про доходи.

Як передають ЗМІ, у березні 2023 році Керченський суд засудив колаборанта до 11 років колонії суворого режиму. Його обвинуватили у зберіганні та розповсюдженні наркотиків. Під час обшуку у квартирі Єрманова, за версією слідства, нібито виявили 99,2 грама коноплі та невеликий пакунок марихуани.

Про його смерть ЗМІ дізналися від його матері. Їй зателефонували 12 червня 2025 року з російської військової частини зі звісткою. Перед цим Єрманов вважався зниклим безвісти понад рік. Обставини його смерті родині не розкрили.

Раніше повідомлялося, Збройні Сили України ліквідували підполковника запасу Росгвардії Олега Сьомова. Він був заступником командира загону БАРС-11. Раніше брав участь у розгоні Євромайдану, а після початку повномасштабної агресії добровільно став на бік окупантів.