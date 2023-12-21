Україна оголосила в розшук заступника голови російської Держдуми та бізнесмена Гінера: що відомо
Державне бюро розслідувань оголосило у розшук російського бізнесмена, президента ФК ЦСКА Євгена Гінера. Водночас СБУ розшукує заступника голови Державної думи Росії Олександра Бабакова.
Обох росіян, разом із Михайлом Воєводіним, вважають власниками групи VS Energy. Втім, у компанії цю інформацію спростовують.
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Обвинувачення проти російських діячів
У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про те, що територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Києві розшукує російського олігарха Євгена Гінера. За даними відомства, чоловік переховується від українських правоохоронців. Датою зникнення росіянина вказано 14 серпня 2023 року.
Гінера звинувачують за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Російському олігарху обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Водночас Служба безпеки оголосила в розшук заступника голови Державної думи Росії Олександра Бабакова. Наразі він також переховується від українського правосуддя.
Датою його зникнення указали 16 квітня 2022 року. Заступника голови Держдуми Росїї також висунули обвинувачення за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Попередні розслідування щодо діяльності Бабакова
Ще раніше у розслідуваннях 24 Каналу ми розповідали про злочинні схеми заступника голови Державної думи Росії. Нам вдалося з'ясувати таке:
- Бабаков є членом комітету з міжнародних справ, відповідальним за розвиток організацій оборонно-промислового комплексу країни-агресорки, а також куратором агентурної мережі росіян за кордоном. Він є одним із лідерів бандитського угруповання "Лужники", куди входять олігархи Євген Гінер та Михайло Воєводін. Воєнний злочинець ходить на пропагандистські канали та закликає до знищення України. За численні прояви агресії щодо нашої країни українські правоохоронці відкрили проти нього низку кримінальних проваджень.
- Постійно просуваючи інтереси Кремля в енергетичній сфері, Бабаков ще й напряму співпрацював з агентурною мережею за кордоном, а також намагався поширювати наративи російської пропаганди на міжнародних майданчиках. Ба більше, він напряму контактував із різними українськими народними депутатами, яких Росія за гроші використовувала у своїх інтересах.
- У листі із пошти Бабакова були знайдені докази щодо намірів росіян взяти під контроль інформаційний простір Сербії та Чорногорії. Попередньо, чи вдалося воєнним злочинцям посилити свій вплив на Балканські країни у такий спосіб, достеменно невідомо.
- Бабаков також брав участь у великій кількості фінансових афер. Він та інші фінансисти, які, на жаль, дуже вдало заборонили продаж валюти, зупинили торгівлю цінними паперами на біржах, ввели табу на банкрутство та й взагалі змогли реанімувати систему, хоч і не пролікували її.