Після місяців без звістки: на фронті загинув воїн з Полтавщини Євгеній Курило
- Євгеній Курило, родом із Полтавщини, загинув 11 березня 2025 року в Курській області.
- Загибель воїна підтверджена ДНК-експертизою, він поліг під час виконання бойового завдання.
Воїн Євгеній Курило з Полтавщини загинув у Курській області 11 березня 2025 року. Понад 9 місяців військовий вважався зниклим безвісти.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Заводську громаду, що на Полтавщині.
Що відомо про полеглого Євгена Курила?
Як розповіли у громаді, Євгеній Курило був родом із села Піски Лохвицького району на Полтавщині. Він народився 4 жовтня 1979 року та навчався у місцевій школі. Після її закінчення вступив до Лохвицької філії Полтавського технікуму харчових технологій.
Тоді воїн долучився на строкову службу в лавах ЗСУ, а після повернення продовжив навчання.
У мирному житті працював на цукровому заводі, згодом – на підприємстві ТОВ "Елеватор-Агро". Також навчався в Національній академії безпеки України.
На службу до Збройних Сил України Євгенія Курила призвали 26 квітня 2023 року. З березня 2025 року військовий вважався безвісти зниклим.
Загибель воїна з Полтавщини підтвердила ДНК-експертиза. За даними Полтавського ТЦК та СП, він поліг 11 березня 2025 року при виконанні бойового завдання на Курщині, що в Росії.
Вічна та світла пам'ять Герою. Уся громада в скорботі разом із родиною загиблого Захисника,
– висловили співчуття в громаді.
24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і шана Герою!
