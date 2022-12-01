ЗМІ пишуть про те, що Мураєв покинув Україну: що кажуть в ДПСУ

Удень 1 грудня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що проросійський політик Євгеній Мураєв покинув Україну. Зробив він це нібито ще у травні.

Про втечу проросійського політика ЗМІ повідомляють з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. 24 канал звернувся за коментарем до Держприкордонслужби щодо цього питання.

Зверніть увагу Ексгумація "політичного трупа": СБУ влаштувала "чорну середу" для Мураєва

Що пишуть ЗМІ про втечу Мураєва та що кажуть у ДПСУ

Джерела ЗМІ стверджують, що Євгеній Мураєв у травні цього року покинув територію України і виїхав через пропускний пункт в Закарпатській області.

Вочевидь, тоді могло не бути вказівок щодо обмеження його виїзду від правоохоронних органів.

У коментарі 24 каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що ДПСУ поки що нічого невідомо про це. Водночас керівник пресслужби українських прикордонників відзначив, що відповідно до чинного законодавства Держприкордонслужба не має повноважень розголошувати інформацію щодо третіх осіб.

СБУ проводило обшуки в Мураєва

30 листопада СБУ влаштувало для Євгенія Мураєва та його поплічників "чорну середу", навідавшись з обшуками:

за місцями проживання та в офісах Мураєва, а також – його родичів;

у найближчих соратників Мураєва.

Під час обшуку СБУ вилучила: готівку (зокрема, у російських рублях), зброю, комп'ютерну техніку, мобільні телефони тощо.

Ще тоді ЗМІ повідомляли, що Мураєв не в Україні, а в Австрії.

Варто відзначити, що Євгеній Мураєв до повномасштабного вторгнення активно поширбвав російську пропаганду, зокрема через власний канал "НАШ", який заблокували за рішенням РНБО якраз через загрозу національній безпеці. Крім того, ще у січні 2022 року британська розвідка повідомляла про те, що Росія мріє поставити у Києві своїх маріонеток. Як кандидата, який, за планами Росії, мав очолити цей шабаш, назвали саме Мураєва.

Після початку вторгнення Мураєв опублікував великий допис із закликом до капітуляції, повторюючи тези російської пропаганди. Крім того, проросійський політик назвав курс України на членство в НАТО "дурним і не потрібним" і таким, що буцімто становить загрозу для Росії. Тобто фактично виправдав напад.

Більше деталей про обшуки в Мураєва: дивіться відео