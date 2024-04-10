ЗСУ ліквідували майора пресслужби міноборони Росії Євгенія Половодова

Збройні Сили продовжують ліквідацію російських пропагандистів. Так, на війну було знищено черговий рупор Кремля.

Росіяни повідомляють про смерть майора пресцентру військ "Захід" Євгенія Половодова. Він потрапив під обстріл під час "зйомок" на окупованих територіях.

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Загибель пропагандиста

Російські пропагандисти повідомляють, що внаслідок обстрілу загинув їх колега Євгеній Половодов. Чоловік був майором пресслужби міноборони Росії. Повідомляється, що він був у складі групи "Весті Луганска" – під час удару ЗСУ його було смертельно поранено.

Пропагандист Олександр Коц зазначив, що разом з вбитим вони знімали не один репортаж на Харківщині та "працювали" в найгарячіших точках під Ізюмом.

Євгенія Половодова ліквідували на війні / Сергій Стерненко

Також зазначається, що під час обстрілу отримали поранення ще двоє так званих журналістів – йдеться про Артема Юндаса та Дениса Шума.

Втрати росіян на війні