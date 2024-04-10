ЗСУ ліквідували майора пресслужби міноборони Росії Євгенія Половодова
Збройні Сили продовжують ліквідацію російських пропагандистів. Так, на війну було знищено черговий рупор Кремля.
Росіяни повідомляють про смерть майора пресцентру військ "Захід" Євгенія Половодова. Він потрапив під обстріл під час "зйомок" на окупованих територіях.
Дивіться також Не війна, не теракти: які проблеми справді турбують росіян і чи розуміють вони їхні причини
Загибель пропагандиста
Російські пропагандисти повідомляють, що внаслідок обстрілу загинув їх колега Євгеній Половодов. Чоловік був майором пресслужби міноборони Росії. Повідомляється, що він був у складі групи "Весті Луганска" – під час удару ЗСУ його було смертельно поранено.
Пропагандист Олександр Коц зазначив, що разом з вбитим вони знімали не один репортаж на Харківщині та "працювали" в найгарячіших точках під Ізюмом.
Євгенія Половодова ліквідували на війні / Сергій Стерненко
Також зазначається, що під час обстрілу отримали поранення ще двоє так званих журналістів – йдеться про Артема Юндаса та Дениса Шума.
Втрати росіян на війні
- На окупованій частині Херсонщині ворог підірвав власну майстерню, в якій збирав FPV-дрони. Як розповів російський військовий, одного хлопця сильно поранено, а другого – контузило. В одного з росіян відірвало руки. Протягом двох днів на місці детонувало, оскільки там було багато боєприпасів.
- У мережі показали відео з Запорізького напрямку. На ньому українські військові успішно ліквідували окупантів. Спецпризначенці змогли наблизитись впритул та закинути гранати у підвальні приміщення будівлі. Решту ліквідували зі стрілецької зброї.
- Нещодавно опублікували фото чергової партії ліквідованих окупантів. Серед них заступник командира полку з озброєння – начальник технічної частини 59 мсд майор Борсук Сергій, а також майори Лифановський Олександр та Жарков Денис. Окрім цього там був капітан та лейтенанти.