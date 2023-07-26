Обидва схильні до зради: яку гру веде Лукашенко щодо Пригожина

І Алєксандр Лукашенко, і Євгеній Пригожин дуже схильні до зради. А також до того, аби порушувати зобов'язання.

Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зауважив, що главу ПВК "Вагнера" Путін витягнув фактично із низів кримінального світу Санкт-Петербурга.

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"Зрозуміло, що зараз він дуже активно кусав ту руку, яка його вигодувала всі ці роки. І от "подяку" своєму благодійнику він цілком проявив", – наголосив Яковенко.

Пригожин – саме та людина, яка може зрадити в будь-якому випадку. Те саме стосується й Алєксандра Лукашенка. Усе своє політичне життя самопроголошений президент Білорусі сидів між двома стільцями та намаганнями перебігати з одного табору в інший.

Лукашенко постійно тримався завдяки тому, що використовував багатовекторність у своїй політиці – маневрував між Європою та Росією. Білоруський диктатор постійно шантажував то одного, то іншого потенційного партнера.

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Ким є Пригожин для Лукашенка

Нині Пригожин для Лукашенка – розмінний та розхідний "матеріал". У будь-який момент він може здати ватажка вагнерівців. Наприклад, під час зустрічі із Владіміром Путіним, самопроголошений президент Білорусі продемонстрував, що для нього означає глава ПВК "Вагнера". Білоруський диктатор сказав, що вагнерівці його "напрягають", адже хочуть піти на Польщу.

Показав, що от, "тримаю на ланцюгу". "Пригожин – скажена собака, яка рветься у Польщу". Що називається продемонстрував, що він надає велику послугу Путіну, адже тримає на "перетримці" таку дику тварину – Пригожина,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Однак зрозуміло, що глава ПВК "Вагнера" відповість Лукашенку взаємністю – здасть його у будь-який ситуації. У трикутнику Путін – Пригожин – Лукашенко сподіватися на те, що хтось буде вірним зобов'язанням союзництва – не варто.

"Кожен із них буде готовий "зжерти" будь-кого іншого з цієї трійки. Повертатися спиною і тримати кишені зашитими треба при спілкуванні з кожним із цих трьох людей", – заявив Ігор Яковенко.

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