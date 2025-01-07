"Нічого іншого і не очікував": суд залишив підозрюваного у держзраді нардепа Шевченка під вартою

Печерський райсуд Києва у вівторок, 7 січня, продовжив запобіжний захід нардепу Євгенію Шевченку. Підозрюваний у держзраді політик залишиться під вартою до 7 березня без права внесення застави.

Суд задовольнив прохання прокурора, який вважає, що Шевченко може переховуватися від слідства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Прокурор вважає, що Шевченко може переховуватися від слідства

Під час засідання сторона обвинувачення розповіла, що деякі відеозаписи, що були розміщені на YouTube і які були взяті за основу доказів у держзраді нардепа, були знищені.

"В разі обрання м'якого або більш альтернативного запобіжного заходу, він може переховуватися за межами України", – сказав прокурор.

При цьому адвокат Євгенія Шевченка заявив, що немає доказів, що канал на YouTube, звідки зникли відео, може належати його підзахисному. Він також поставив під сумніви висловлювання прокурора щодо ризиків переховування нардепа від слідства.

Адвокат просив суд застосувати до Шевченка домашній арешт або взяття його на поруки.

Про останнє, зокрема, просили нардепи від депутатської групи "Відновлення України" Антоніна Славицька та Анатолій Бурміч. Вони запевняли, що Шевченко є нібито патріотом у контексті його ставлення до "агресора", і він нікуди "не подінеться та не втече".

Самому Шевченку також дали висловитися у залі суду. Він заявив, що справа проти нього – "політичне замовлення", а всі відеозаписи, в яких він "висловлював свою думку", виставляли інші люди. Також він додав, що втікати з України йому "невигідно".

А після оголошення рішення суду нардеп сказав, що "нічого іншого і не очікував".

Нагадаємо, що Євгенію Шевченку вручили підозру у держзраді 14 листопада 2024 року. У ході розслідування слідство встановило, що нардеп регулярно у своїх виступах та інтерв'ю поширював проросійські наративи, а також публікував їх у соцмережах. Цим він шкодив інформаційній безпеці України.