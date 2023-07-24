На війні проти України продовжують гинути загарбники. Зокрема, до Кобзона відправся командир "Ленінградського полку" та разом з тим полковник Євгеній Вашунін.

У понеділок, 24 липня, ворожі ЗМІ повідомили про загибель в зоні так званої "спеціальної військової операції" Вашуніна, – інформує 24 Канал. Пропагандистам слід було б уже давно запам'ятати, що це ніяка не "СВО", а "зона", де отримує по заслузі кожен російський солдат.

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Загинув командир "Ленінградського полку"

Варто сказати, що "Ленінградський полк", яким командував до своєї смерті полковник Вашунін, був зібраний з мобілізованих жителів Санкт-Петербурга та інших регіонів Північно-Західного федерального округу.

Пропагандисти, як завжди, почали заявляти, що він "мужньо протистояв загрозі" та загинув, "віддавши борг Батьківщині". Такі формулювання є нічим іншим, як спробою прикрити той факт, що для Кремля російські солдати є "гарматним м'ясом".

Виконуючи борг у зоні "СВО", 14 липня 2023 року він прийняв рішення прийти на допомогу загону "Шторм", який опинився в оперативному оточенні українських бойовиків. Полковник з групою підтримки висунулися назустріч загону. Їхній рух був помічений супротивником, командир і його бійці вступили в бій з неприязні,

– написала одна з ворожих інформаційних помийок.

Окрім того, росЗМІ зазначили, що Вашунін після того, як був поранений, намагався сам собі надати допомогу, однак це його не врятувало. Полковника окупантів посмертно нагородили псевдозванням "Герой Росії".

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