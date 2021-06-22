Істерика буде онлайн, – Євгенія Кравчук про позицію Росії щодо Криму в ПАРЄ

В Страсбурзі стартував другий день літньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Розглядатимуть питання порушення прав людини в окупованому Росією Криму зокрема.

За результатами дебатів заплановане ухвалення резолюції. Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" та заступниця члена постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

До теми ПАРЄ візьметься за порушення прав людини в окупованому Росією Криму

Резолюція щодо ситуації з кримськими татарами і порушенням їхніх прав готувалася 2 роки, була змінена доповідачка, проведені слухання в ПАРЄ, сказала Євгенія Кравчук.

Вона додала, що делегація Верховної Ради долучилася до того, щоб відповідні положення стосувалися саме кримських татар, які зазнають утисків, а не підставних осіб, які вибрали інший шлях – співпрацювати з окупаційною владою.

Росія буде проти резолюції

"Ми розраховуємо, що у Росії будуть загалом проти цієї резолюції, будуть намагатися перешкодити позитивному голосуванню. Але за настроями і в комітеті профільному, і серед делегатів, ми бачимо і очікуємо, що резолюція буде проголосована", – сказала Кравчук.

Народна депутатка пояснила, що у відповідному документі чітко перелічені усі порушення прав людини, кримських татар в окупованому Криму, мовиться про:

незаконні ув'язнення;

викрадення людей;

тортури;

переміщення ув'язнених кримських татар на територію Росії;

примусову службу в російській армії.

За словами Євгенії Кравчук, також є заклики до Росії припинити незаконну окупацію Криму. Водночас депутатка повідомила, що російська сторона на сесію не приїхала.

"Їхня істерика (Росії – 24 канал) буде відбуватися в онлайні, вони не приїхали на літню сесію, очевидно, дуже зайняті своїми виборами до Держдуми. Звичайно, що вони будуть виступати і їхня основна теза – загалом не вносити якісь правки, а сказати, що "резолюція неправдива", – сказала Євгенія Кравчук.

Літня сесія ПАРЄ розпочалася 21 червня . До Страсбурга для участі у засіданнях в офлайн-форматі відправилась українська делегація на чолі з нардепкою Марією Мезенцевою.

Проте нардепка зауважила, що доповідачка з Ісландії аргументовано і фахово відкидає всі закиди Росії. Члени ПАРЄ орієнтуються на доповідача і на комітет, сказала Кравчук.

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