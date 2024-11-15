Нардеп Шевченко, якого підозрюють у держзраді, дав перші коментарі у суді

У Києві розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу для Євгенія Шевченка. Стало відомо, якими були перші слова нардепа у суді.

14 листопада правоохоронці повідомили народному депутату Євгенію Шевченку про підозру у державній зраді. Слідство встановило, що він систематично у своїх виступах та інтерв’ю поширював російські наративи та розміщував у соцмережах висловлювання, якими шкодив інформаційній безпеці України, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що каже Шевченко

Євген Шевченко заявив, що вважає свою підозру і затримання "непорозумінням". Він висловив сподівання на "інтелектуальну дискусію", а також на "цивілізований процес" у розгляді цієї справи.

Адвокат народного обранця своєю чергою розповів, що вони не встигли "належно оформити" письмове заперечення, бо напередодні "допізна тривали обшуки".

Наразі суддя ухвалив рішення задовольнити клопотання частково та оголосив перерву у судовому засіданні до 15:00.

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Під час перерви у засіданні Шевченко прокоментував підозру журналістам. Нардеп сказав, що очікує на об'єктивність. "У нас агато кого в чомусь звинувачують. Це треба спершу довести", – додав він.

Нагадаємо, що Шевченко давно дружить з Лукашенком. У 2021 року він відвідав Мінськ, де сказав, що третина українців хотіла би бачити білоруського диктатора своїм президентом. Нещодавно нардеп узявся погрожувати Володимиру Зеленському, закликаючи його до діалогу з Москвою.