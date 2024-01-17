У Євпаторійському районі Криму пролунали гучні вибухи: окупанти бідкаються про "ПВО"

Вдень 17 січня у Євпаторійському районі тимчасово окупованого Криму пролунали гучні вибухи. Окупанти вже заявили про роботу своєї "ПВО".

Про вибухи заявив місцевий житель. Деталей наразі не розкривають, однак відомо, що було гучно.

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Прокремлівські телеграм-канали відразу ж почали писати про роботу "легендарної" (спойлер – ні) російської "ПВО". Вона начебто щось там збила.

Згодом прокоментувати інцидент вирішила й окупаційна влада. Однак вона переплутала й замість вибухів почала говорити про дим. Він – нібито засіб маскування російських військових.

Окупанти готуються до боїв біля Євпаторії

Російські окупанти вже розуміють, що їхній час у тимчасово окупованому Криму добігає кінця. Воїни ЗСУ звільнять півострів. Перелякані російські окупанти вже готуються до боїв біля міста Євпаторія. Активісти руху "Атеш" помітили, що ворог спрямував зусилля, аби створити більшу кількість інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі. Також будівництво триває упродовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш.

Окупанти готують:

вогневі точки на будівельних об'єктах, що знаходяться на береговій лінії;

довготривалі вогневі точки (ДВТ);

секретні позиції;

"зуби дракона" з дротом.

Окрім того, фортифікаційні споруди будуються навколо самого міста.

Водночас ворог не має жодних шансів. В "Атеш" пообіцяли, що жодна дія окупантів не залишиться непоміченою.