У ISW пояснили, чому виникли антисемітські погроми в Росії

Днями у Росії спалахнули антиєврейські заворушення. Аналітики Інституту вивчення війни розбиралися, про що саме свідчать ці події.

У Дагестані, а саме у Махачкалі, 29 жовтня спалахнули антисемітські заворушення. Російські офіційні особи заявили, що правоохоронці придушили їх.

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Україну зробили винною

Під час зворушень затримали 60 учасників. У МВС Росії також заявили, що порушники поранили щонайменше дев'ятьох поліцейських. Глава Дагестану Сергій Меліков стверджував, що Росгвардія застосувала фізичну силу як крайній засіб. Російські джерела стверджували, що заворушники кидали в правоохоронців каміння, а правоохоронці у відповідь стріляли в повітря.

Президент Росії Владімір Путін у відповідь на антисемітські виступи в Дагестані звинуватив Україну в спробі "провокувати погроми в Росії" під керівництвом Заходу. Зокрема, він заявив, що демонстрації в Махачкалі "інспіровані з території України західними спецслужбами". За словами Путіна, Захід намагається використовувати регіональні конфлікти, щоб зламати Росію зсередини.

При цьому Путін не уточнив, яких саме заходів буде вживати Росія для вирішення міжрелігійних конфліктів і антисемітизму в Росії. Офіційні особи Кремля багато в чому повторювали подібні заяви до виступу Путіна та утримувались від прямого засудження учасників заворушень.

Російські ЗМІ розпалюють ненависть

Ці заворушення підкреслюють радикалізацію та фракційність російського суспільства внаслідок гіпернаціоналістичних ідеологій, які посилила війна в Україні. Директор Центру передового досвіду стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс заявив, що події в Махачкалі є одними з проявів радикалізації російського суспільства внаслідок війни в Україні та навколишнього медійного середовища.

Сартс заявив, що російські ЗМІ розпалювали ненависть до українців, Заходу та Ізраїлю.

Російський мілблогер так само натякнув, що спроби Кремля звинувачувати в заворушеннях іноземні психологічні та інформаційні операції дозволяють російським чиновникам уникнути відповідальності за сприяння зміцненню радикальних настроїв серед російського мусульманського населення,

– мовиться у зведенні аналітиків.

Антисемітські заворушення в Махачкалі