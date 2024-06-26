Під час матчу Україна – Бельгія фанати розгорнули банер із портретом Назара "Грєнки" Гринцевича

Під час матчу Україна-Бельгія, що розпочався увечері 26 червня, вболівальники розгорнули банер із зображенням Назарія “Грєнки” Гринцевича. Зображення згенерував штучний інтелект.

На банері також містився підпис "Мир має ціну". Фото "Грєнки" зібране із світлин майже 200 українських захисників.

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Банер створений із фото полеглих на війні фанатів футболу

Загалом для створення банера використали 182 світлини полеглих українських військових. Усі вони у цивільному житті були членами фанатських рухів українських клубів. Зокрема, 21-річний Назарій Гринцевич вболівав за вінницьку "Ниву".

Вболівальники на Євро-2024 розгорнули банер зі світлиною Назарія Гринцевича: дивіться відео

Мета акції — нагадати світу, що тисячі футбольних фанатів боронять Україну на фронті. Вони могли б уболівати за збірну на трибунах, але натомість захищають країну і віддають за мир у Європі своє життя,

– зазначили організатори перформансу.

Фанати на Євро-2024 розгорнули банер із зображенням "Грєнки": дивіться відео

Додамо, що Назарій "Грінка" Гринцевич – один із наймолодших захисників "Азовсталі". Ще до повноліття він пройшов курс молодого бійця в "Азові", а після його закінчення залишився у складі підрозділу. У 2022 році він разом із побратимами через три місяці обстрілів заводу здався у полон. Тоді йому було всього 19 років. 21 вересня його повернули додому разом із ще понад 200 українцями.

Згодом Назарій із товаришами заснував підрозділ "Контакт 12", у складі якого й загинув 7 травня 2024 року. Це сталося всього через два місяці після його 21-річчя.

Вболівальники розгорнули банер зі світлиною "Грєнки"