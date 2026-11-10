Блокують два переговорні кластери: Угорщина знову гальмує рух України до ЄС

У вівторок, 10 листопада, Угорщина знову не дала згоди на затвердження результатів скринінгу переговорних кластерів для України. Йдеться про напрямки 4 і 5.

Вони залишаються останніми невідкритими для Києва та Кишинева. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі.

Що відомо про переговори?

У вівторок, 10 листопада, у Брюсселі відбулось засідання робочої групи Ради ЄС із питань розширення (COELA). Співрозмовник видання зазначив, що позиція Будапешта щодо схвалення фінальних переговорних блоків залишається "без змін".

Кластери 4 "Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність" і 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" є останніми невідкритими блоками у перемовинах про вступ до Євросоюзу як для України, так і для Молдови. Затвердження результатів скринінгу мало стати необхідним технічним кроком для їхнього офіційного відкриття.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов раніше зазначав, що нових претензій щодо прав національних меншин угорська сторона наразі не висуває. Затримку представники Будапешта пояснюють необхідністю додатково вивчити документи за відповідними напрямками.

Як просувається вступ України?

За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, Європейська комісія підтвердила, що Київ виконав умови для відкриття всіх переговорних кластерів. Очільник Кабміну казав, що у Брюсселі відзначали прогрес у деяких розділах.

Зазначимо, що 13 жовтня цього року Рада Європейського Союзу в Люксембурзі відкрила два переговорні кластери для України. Йшлося про кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Відкриття кластера 6 "Зовнішні відносини" Україна та ЄС узгодили 14 липня. Перший переговорний блок "Основи" відкрили 15 червня 2026 року.