У Києві єврокомісарка Марта Кос заговорила українською без акценту: відео

Єврокомісарка Марта Кос під час візиту до Києва запевнила, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Європи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео з зустрічі високопосадовців Європейського Союзу з президентом України Володимиром Зеленським.

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Єврокомісарка Марта Кос вразила присутніх тим, що почала свою промову українською.

"Пане президенте, шановні українки та українці", – звернулась Марта Кос.

Звернення Марти Кос до українців: відео

Єврокомісарка запевнила у підтримці

Далі дипломатка продовжила свій спіч англійською. Вона запевнила, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Європи.

Я — та, хто допомагатиме вам на шляху до європейської інтеграції. Уже зараз я готова допомагати вам із відновленням вашої країни, вашого дому. Однак моя ключова мета — підготувати для вас теплі та комфортні місця в Європейському Союзі,

– зазначила пані Кос.

Вона зазначила, що Україна вже вийшла на новий рівень можливостей у часи, у які це здавалося неможливим.

"Ви впровадили нову динаміку, допомогли іншим країнам, які перебували на цьому ж етапі, рухатися вперед. Ви запропонували новий шлях і досягли значного прогресу у реформах. Це складний процес, але ви можете розраховувати на нашу підтримку", – наголосила єврокомісарка.

Довідково. Топдипломатка ЄС Кая Каллас разом із єврокомісаркою з розширення Мартою Кос та президентом Європейської ради Антоніу Кошта прибули до Києва вранці 1 грудня – в перший день початку роботи нової Єврокомісії.