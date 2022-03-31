Єврокомісія готує нові санкції проти РФ через рублеві платежі за газ

Європейська комісія готує нові санкції проти Росії. Кількість та жорсткість нових обмежень залежить від позиції Кремля щодо переходу на розрахунки за газ в рублях.

Про це повідомило інформаційне агенство з посиланням на власні джерела в Єврокомісії. За словами двох інформаторів, нові санкції будуть готові наступного тижня, а поки тривають консультації з урядами країн ЄС щодо "пакету відповідності".

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Посилення санкцій

В новий пакет увійде блокування можливостей, через які підсанкційні особи обходять вже прийняті санкції. Йдеться про використання для цього криптовалют, трастів і фіктивних компаній в офшорних юрисдикціях, а також переписання активів на родичів.

А від інших санкцій втекти неможливо. Серед них – заморожування активів російського центрального банку в ЄС, відключення російських банків від системи SWIFT, а також заборона компаніям ЄС експортувати високотехнологічну продукцію до Росії.

Нові санкції через рублі

Джерела не виключають, що Єврокомісія введе нові санкції проти Росії через ультиматуми Путіна. Він заявив, що хоче, щоб "недружні" країни, включаючи країни ЄС, оплачували свої рахунки за газ в рублях. Однак цю вимогу відхилили.

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