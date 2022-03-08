Єврокомісія має намір приєднати Україну до енергомережі ЄС найближчим часом: чому це важливо

Українські захисники і захисниці вже 13 добу впевнено нищать рашистських окупантів. Тим часом Єврокомісія готується приєднати Україну до єдиної енергомережі ЄС.

Перші повідомлення про намір приєднати Україну до єдиної електромережі ЄС з'явились ще 28 лютого – тоді мовилось, що на це знадобиться кілька тижнів. 8 березня Єврокомісар повідомив, що приєднання відбудеться уже найближчим часом, передає нардеп Олексій Гончаренко.

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Чому це важливо

Синхронізація української електромережі з Європейською ENTSO-E на тлі військової агресії Росії стане історичним рішенням, що допоможе Україні у війні проти окупантів і буде ще одним кроком у напрямку зменшення впливів країни-агресорки на території України.

Така інтеграція допоможе не лише побороти окупантів, але й стане оптимальним рішенням для майбутнього – після війни Україна і Європа спільно розвиватимуть свій енергетичний сектор і підвищать енергетичну безпеку всіх європейських країн.

Додамо, що "Укренерго" готувалось до під'єднання української електромережі до європейської цілих 6 років. Зараз синхронізація дозволить зберегти стійке енергоживлення, зокрема, військової інфраструктури та лікарень.

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