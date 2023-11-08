Єврокомісія рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до ЄС

Європейська комісія рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Єврокомісія також підготувала звіт про прогрес, досягнутий Україною на шляху до ЄС.

Про це заявила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції. Кореспондентка 24 Каналу передає, що в ЄС наголосили – Україна виконала 90% реформ.

До теми Єврокомісія рекомендуватиме переговори про вступ України до ЄС: умови вже відомі

Ми прийняли наш Пакет про розширення на 2023 рік, у якому рекомендовано розпочати переговори з Україною та Молдовою, надати статус кандидата Грузії та розпочати переговори про приєднання з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності,

– заявили в Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна досягла успіху в реформах у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, а також – новий закон про медіа та закон про національні меншини.

В Єврокомісії наголосили, що у березні 2024 року буде наступна оцінка євроінтеграції України. Тоді мають ухвалити остаточне рішення і, якщо результати будуть позитивними, то почнуться перемовини про вступ України до Європейського Союзу.

У мережі Х Урсула фон дер Ляєн також особисто прокоментувала успіх України на шляху до ЄС.

Українці глибоко реформують свою країну та готуються до вступу, навіть коли вони ведуть екзистенціальну війну. Сьогодні Комісія рекомендує Раді розпочати переговори про вступ з Україною,

– написала Президентка Єврокомісії.

Вона також наголосила, що "прогрес, який ми бачимо в Україні, вражає". Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна дуже чітко заявила про себе 10 років тому, коли почалися протести на Майдані.

"Дуже чітко дали зрозуміти, що їхнє найбільше бажання – приєднатися до Європейського Союзу. Населення бореться вже 10 років, не лише висловлюючи це бажання, але й щодня наполегливо працюючи над реалізацією всіх реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу. І ці реформи вражають. Боротьба з корупцією, боротьба з відмиванням грошей, консолідація і зміцнення судової системи – це лише кілька прикладів реформ, які були проведені за останні місяці", – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Які вимоги на шляху до ЄС виконала Україна

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС влітку 2022 року. Тоді Єврокомісія повідомила, що наша країна повинна виконати 7 вимог:

реформувати Конституційний Суд;

продовжити судову реформу;

боротися з відмиванням коштів;

втілити антиолігархічний закон;

боротися з корупцією та призначити керівника САП;

узгодити аудіовізуальне законодавство з європейським;

змінити законодавство про нацменшини.

У звіті Єврокомісія відзначила, що Україна приділила чимало уваги законопроєктам, спрямованим на євроінтеграцію. Євродепутати відзначили, що уряд нашої країни довів свою стійкість та відданість демократії навіть в умовах повномасштабної війни.

Щодо реформи судової системи, то у звіті підкреслили – Україна "має певний рівень підготовки й має продовжувати зусилля у напрямку реформ". У ЄС відзначили також законопроєкт, який у серпні 2023 року прийняла ВР щодо Конституційного Суду. Згідно з ним, відбір та конкурс на посади буде прозорим. Втім, у Єврокомісії наголошують на необхідності ухвалити законопроєкти, які запровадять прозору процедуру відбору прокурорів керівного складу.

Єврокомісія відзначила й боротьбу з корупцією. У звіті підкреслили, що український уряд ухвалив чимало важливих законопроєктів на шляху боротьби з корупцією, втім "для досягнення стабільності антикорупційних зусиль Україна повинна продовжувати будувати надійний антикорупційний шлях".

Крім того, в ЄС відзначили, що Україна дотримується усіх міжнародних гуманітарних прав і ратифікувала більшість міжнародних конвенцій. Це також дає успіх на шляху до євроінтеграції. Позитивно оцінила Єврокомісія законопроєкти щодо ЗМІ та їхньої незалежності, втім уряд має розробити стратегію щодо незалежності медіа у післявоєнний період.

У сфері зовнішніх відносин Україна має хороший рівень підготовки. Україна досягла значного прогресу, оскільки посилила узгодженість з відповідними рішеннями та деклараціями ЄС щодо зовнішньої політики та безпеки політики до 93%,

– наголосили у звіті.

Грузії пропонують надати статус кандидата

Грузія, як і Україна, стоїть на шляху євроінтеграції. В країні очікували, що отримають статус кандидата у ЄС разом з Україною, але цього не сталося. 8 листопада Єврокомісія запропонувала надати Грузії статус кандидата з умовами проведення реформ для переходу до наступного кроку.

"Колегія ЄК повністю підтримує щирі прагнення переважної більшості її громадян приєднатися до Європейського Союзу. Ці прагнення повинні краще віддзеркалюватися владою, яка повинна більше взаємодіяти з опозицією і громадянським суспільством у питаннях, що становлять загальнонаціональний інтерес", – наголосили в Єврокомісії.

Крім того, уряд Грузії повинен досягти подальшого прогресу у виконанні 12 визначених пріоритетів. Торік країна отримала статус "Перед-кандидат", тож тепер Комісія також визнає низку позитивних кроків.

Так, у Єврокомісії відзначили, що в Грузії посилили контроль опозиції за роботою парламенту, прийняли план дій щодо боротьби з олігархами, скасували персоніфікований підхід та створили Антикорупційне бюро.

Таким чином, Комісія рекомендує надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС за умови, що уряд зробить важливі референтні кроки,

– заявили в Єврокомісії.