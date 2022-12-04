Єврокомісія схвалила санкції проти російських ЗМІ та банків, – журналіст

Європейська комісія 4 грудня схвалила 9 пакет санкцій проти Росії. На цей раз під обмеження потрапили банки й ЗМІ.

Коли схвалять санкції проти держави-агресорки

Нові санкції проти держави-агресорки можуть остаточно схвалити на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Вона відбудеться 12 грудня. Про це заявив журналіст Рікард Йозвяк.

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Європейська комісія сьогодні (4 грудня – 24 канал) поінформувала країни-члени ЄС про 9 пакет санкцій щодо Росії,

– повідомив журналіст.

За його даними, у списку є 180 назв, які потраплять під обмеження. Серед них – банки, ЗМІ та технології. До речі, обмеження не стосуються Білорусі, яка допомагає Росії у війні проти України.

Країни Балтії та Польща наполягали на ядерному ембарго

28 листопада Рада ЄС внесла порушення санкцій до списку злочинів Євросоюзу . Все тому, що в країн-членів є різні визначення того, що є порушенням санкцій, а також різне покарання за це.

Раніше Польща, Литва, Латвія та Естонія надіслали Єврокомісії свої проєкти бачення 9 пакету санкцій проти Росії. Держави наполягали на тому, щоб ЄС запровадив ембарго на ядерне паливо для атомних станцій. Однак не всім європейським політикам сподобалася ця ідея.

Засновниця громадського проєкту "Ліга антитрасту" Агія Загребельська пояснювала, що відмова від російського ядерного палива – це тривалий процес. Багато країн залежать від нього й потрібен час, аби знайти альтернативу.

До речі, країни Балтії та Польща наполягали також на забороні експорту безпілотників у Росію, навіть цивільних. Також вони закликали до обмеження ввезення російських діамантів та продажу нерухомості громадянам держави-агресорки.