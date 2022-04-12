Європа допомагає Україні у відновленні енергетичної інфраструктури

Обстріли російських окупантів завдали збитків українській інфраструктурі. Через війну багато громадян залишилися без світла.

Як повідомили в "Енергоатомі", Європа бере активну участь у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури. Допомогу координує Секретаріат Енергетичного співтовариства.

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Допомога Європи

Європа надала Україні першу партію аварійного обладнання. З його допомогою можна буде відновити енергопостачання на тих ділянках, де його пошкодили російські окупанти.

Напрацьована схема виглядає наступним чином: оператори критичної інфраструктури повідомляють Міненерго про свої потреби, а там формується список та передається Європі.

Секретаріат разом зі своїми партнерами працює над доставкою додаткових матеріалів з Італії, Німеччини, Франції, Великої Британії, Швеції, Латвії, Нідерландів та інших країн, – йдеться у заяві.

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