Європа готова зміцнювати підтримку України та вимагає участі в переговорах, – МЗС України

Очільники європейських МЗС заявили про готовність збільшувати надання допомоги Україні. Однак, вони вимагають участі Європи в майбутніх переговорах щодо припинення війни Росії проти України.

Варто зазначити, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заручився підтримкою європейських союзників на безпекових переговорах у Парижі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

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Що заявили в українському МЗС

Як повідомили в МЗС, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу заявили, що вони віддані незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України "перед лицем загарбницької війни Росії".

Ми поділяємо мету подальшої підтримки України допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир. Мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників,

– йдеться у заяві.

Там зазначають, що очікують на обговорення подальшого шляху "разом з американськими союзниками". А також додають, що спільними цілями має бути забезпечення сильної позиції для України.

Очільники МЗС європейських країн наголошують, що Україні потрібно надати "сильні" гарантії безпеки. Вони зауважують, що справедливий та стійкий мир для українського народу є "необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки".

У заяві міністри запевнили, що працюють задля посилення колективних оборонних спроможностей та підкреслили, що безпека європейського континенту є спільною відповідальністю.

Про що Сибіга говорив з іноземними колегами

В українському МЗС також розповіли, що під час безпекових переговорів у Парижі глава міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга обмінявся думками з колегами щодо взаємодії європейських союзників з новою адміністрацією США.

Він наголосив на необхідності принципів "нічого про Україну без України" та "нічого про Європу без Європи". А також підкреслив, що Київ готовий відігравати важливу роль у зміцненні євроатлантичної безпеки завдяки "своїй сильній армії, технологіям, оборонній промисловості та унікальному досвіду".

Сибіга згадав безрезультатні угоди, які підписувала Україна, та зауважив, що жодні безпекові домовленості за рахунок України не принесуть безпеки євроатлантичній спільноті.

Очільник українського МЗС наголосив на тому, що держава прагне угоди, яка принесе стійку безпеку та справедливий мир і підкреслив, що такого результату можна досягнути тільки з позиції сили.

За його словами, такий підхід передбачає тотальний санкційний тиск на Росію, ізоляцію та ембарго для держави-агресора. А також максимальне посилення оборонних спроможностей України, масштабування українського та європейського оборонного виробництв, використання військових контингентів партнерів для стримування Росії від повторення агресії та інших складових, які будуть ефективними лише в комплексі.