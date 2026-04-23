Не Росія ворог Європи: полковник запасу ЗСУ відповів, як можна назавжди закінчити війну

У Європі дедалі частіше говорять уже не лише про підтримку України, а й про власну безпеку та ризик нової російської агресії. На цьому тлі знову постало питання, де саме для європейців лежить головне джерело загрози і як можна зупинити війну на континенті надовго.

Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу сказав, що Європа хибно дивиться на саму природу цієї небезпеки. На його думку, вирішальним є не вся російська територія, а один центр сили, і саме це, як він вважає, може змінити хід подій.

Москва як джерело загрози для Європи

Світан вважає, що Європа помиляється, коли сприймає загрозу як щось суцільне й нероздільне на всій російській території. На його думку, проблема зосереджена не в самій географії, а в політичному центрі, який тримає під контролем усю цю конструкцію і постійно відтворює агресію.

Не Росія ворог Європи. Росія – це просто територія. А ворог Європи – Москва,

– пояснив Світан.

Він переконаний, що без цього центру тиску вся система почне швидко розсипатися на окремі утворення, які вже не матимуть того самого ресурсу для загрози сусідам.

Якщо зосередитися на протидії Москві, то все інше до Європи жодного негативного ставлення не матиме. Навпаки, всі побіжать у Європу домовлятися, щось продавати – нафту, газ, алмази,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

На його думку, саме такий сценарій може запустити і внутрішній розпад нинішньої російської моделі, і нову розмову про відповідальність за війну.

До уваги! Росія дедалі сильніше відчуває наслідки війни у власній економіці. Через втрати на фронті, приховану мобілізацію і дефіцит працівників темпи набору людей до армії падають, навіть попри різке збільшення виплат за контракт. На цьому тлі про кадрову кризу вже говорять російські економісти, а санкції лише посилюють тиск на економіку.

Репарації після краху московського центру

Якщо московський центр втратить контроль над усією цією конструкцією, решта територій буде змушена шукати нові зв'язки із зовнішнім світом, виходити на торгівлю і домовлятися про власне виживання. Саме тоді можна буде ставити питання не лише про відновлення України, а й про компенсацію втрат, яких зазнала сама Європа.

Це якраз можна буде потім використати в якості відновлення наших репарацій. Найцікавіше – відновлення в тому числі втрат Європи, тому що Європа нас постачала впродовж кількох років. Треба відновлювати все європейцям,

– пояснив Світан.

Він наголосив, що європейські країни вже заплатили за цю війну не лише зброєю, а й власними фінансовими втратами. Тому удар по московському центру сили має запустити не один процес, а одразу кілька: послаблення самої російської конструкції, перерозподіл ресурсів і повернення грошей тим, хто витрачав їх на протидію агресії.

