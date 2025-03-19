Які країни вже готові купувати зброю в України та чому

Україна отримує офіційні запити на купівлю певних видів зброї. Вони надходять з країн Європейського Союзу і не тільки.

Виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України" Катерина Михалко розповіла 24 Каналу, що цікавість вже проявляла Польща Литва, Естонія. Є об'єктивні причини, чому зброю хочуть купувати саме в Україні.

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Чому Захід зацікавлений у нашій зброї

Також були запити з Греції та інших держав. Багато різнопланових країн зацікавлені в тому, щоб купувати, наприклад, дрони в України.

Вони розуміють, що наші зразки озброєння протестовані в інтенсивних бойових діях. Це велика технологічна перевага для партнерів,

– зауважила Катерина Михалко.

На жаль, офіційно здійснити такі угоди неможливо, тому компанії часто хочуть мати підприємства, наприклад, в Польщі, бо тоді постачати в європейські країни значно легше. Однак, хочеться, щоб ці гроші надходили саме в Україну у формі податків і додаткових ресурсів для розвитку економіку та забезпечення армії.

Можна згадати про "данську модель", яку вже реалізують в Україні. Вона полягає в тому, що Данія надає гроші саме нашій державі на закупівлю озброєння для потреб ЗСУ. Але при цьому виробничі спроможності все одно не були завантажені на 100%, тому міжнародні ринки потрібні.

Для того, щоб експорт запрацював на повну потрібне політичне "зелене світло". Інші держави бачитимуть в Україні не лише країну, яка робить запити на зброю, а може надавати свій технологічний досвід,

– підкреслила Катерина Михалко.

Це допоможе посилити безпеку Європи. До того ж це вагомий крок, який навчить наші компанії прогнозовано працювати з країнами НАТО. Такий досвід для приватного сектора дуже цінний.