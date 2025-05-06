ЄС планує повністю відмовитися від російського газу до 2027 року: наскільки це реально

У Європейській комісії заявили про намір повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року. Такий крок сьогодні є цілком реалістичним – на відміну від 2022 року.

Тоді економіка країн ЄС, особливо Німеччини, була критично залежна від російського газу. Сьогодні ж, як розповів 24 Каналу політолог Валерій Димов, газ Росії можна легко замістити.

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Як Європа може відмовитися від російського газу

Падіння обсягів експорту російського газу та нафти, зниження цін і послаблення бюджетних доходів призводять до економічної нестабільності в самій Росії. Попри спроби зберегти фінансову стійкість, у Кремля зростають витрати на війну, що посилює інфляцію та дефіцит бюджету.

Європа, навпаки, має можливість остаточно замістити російський газ. Проте є ризики: певні політичні фігури, як-от прем'єр Угорщини Віктор Орбан, використовують своє становище для шантажу всередині ЄС.

Замість того, щоб ізолювати таких діячів, їм дозволяють впливати на спільні рішення. У результаті ми бачимо "копії" Орбана в інших країнах – Роберт Фіцо у Словаччині, можливе повернення проросійських сил у Польщі та Болгарії.

Валерій Димов закликав ЄС реформувати систему управління, аби унеможливити подібний шантаж. Не може бути так, що в центрі Європейського Союзу окремі політики вважають Брюссель ворогом, а Владіміра Путіна – союзником. Це вже питання до європейських інституцій.

Щодо Німеччини: позитивні зміни вже відбуваються. Наприклад, новий канцлер Фрідріх Мерц заявляє про потребу гарантувати безпеку Німеччини та Європи – незалежно від США. Це важливий сигнал.

Європа відкрила очі. Тепер треба відкрити очі Трампові,

– зазначив політолог.

Тож Європа прокидається, і це дає надію. Попереду – не занепад, а відродження.