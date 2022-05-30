Європа має продемонструвати силу, – Зеленський звернувся до Європейської ради

Володимир Зеленський 30 травня виступив перед членами Європейської ради. Сталося це на 96-й день повномасштабної війни Росії проти України.

Свою промову український лідер почав зі слів про те, що Росія як країна-терорист напала не лише на Україну, але й на Європу та європейські цінності.

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Зеленський підкреслив, що Росія прагне роз'єднати ЄС на окремі 27 країн, які неможливо зібрати до купи.

Така політика агресора – послідовна, і у ній немає жодного зволікання. На відміну від Європи, Росії не потрібно влаштовувати ось такі саміти і протягом довгих тижнів шукати компромісів. Я, до речі, хочу вам подякувати за те, що ви розмовляєте щодо цих компромісів, за те, що ви хочете знайти допомогу і підтримку Україні,

– сказав український президент.

За словами Зеленського, зараз ми бачимо одночасно як російський наступ на Донбасі руйнує наші міста, руйнує громади України, і як європейська єдність, бажана європейська єдність може похитнутися.

Санкції проти країни-агресорки необхідні

Зеленський нагадав, що ЄС 8 квітня ухвалив п'ятий санкційний пакет. З того часу минуло вже 52 дні. За цей період:

кількість убитих російськими окупантами дітей зросла з 169 до 243;

було зруйновано 928 закладів освіти, а зараз вже 1 888;

тоді Росія випустила до тисячі своїх ракет, а зараз їх вже понад 2 400.

Ось такий прогрес російської агресії. Зеленський підкреслив, що не звинувачує ЄС у цьому, але додав, що кожному очевидно, що мав би бути прогрес і в санкціях за цю агресію.

Я вдячний усім, хто просуває шостий санкційний пакет, намагається зробити його ефективним. Однак його поки що, на жаль, чомусь немає. І чому ви залежите від Росії, від їхнього тиску, а не навпаки? Росія має залежати від вас. Чому Росія все ще може заробляти майже мільярд євро на день, продаючи енергоресурси?

– запитав Зеленський.

Україна має бути членом ЄС

Постійні представники держав-членів ЄС 30 травня знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакета санкцій проти Росії. Дискусії щодо цих обмежень ЄС тривають понад місяць. Головною перешкодою є неможливість погодити ембарго на імпорт нафти з Росії, проти чого виступає Угорщина.

Український лідер висловив переконання, що ніколи європейський дім не був і не буде завершений без України. За його словами, сам факт того, що Україна залишалась уламком Європи, десь там, за кордонами ваших держав, сприяв тому, що у Росії розвинувся агресивний апетит на захоплення сусідів.

Тільки розширенням, посиленням європейської єдності можна не допустити повторення того, що Європа пережила і 24 лютого, і у 2014 році, і навіть в 1968 чи 1956 роках. Тому на стратегічному рівні вже у червні має бути затверджений статус кандидата в члени Європейського Союзу для України,

– підсумував Зеленський.

Він нагадав, що Україна повністю відповіла на опитувальник, який отримала від Євросоюзу і навіть передала ці відповіді Єврокомісії. Сталося це безпрецедентно швидко, а головне – злагоджено. Тепер Україна має отримати статус кандидата.

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Плани з відновлення України

Зеленський закликав країн-членів ЄС долучатися до глобального проєкту підтримки United24.

Якщо відбудова почнеться під час війни і буде дійсно загальноєвропейською, то це стане одним із найбільш переконливих доказів для всіх і, звичайно, насамперед для Росії, – що європейці сильні. І не дозволять зруйнувати жодну з невіддільних частин Європи. Ані Україну, ані будь-яку іншу частину,

– пояснив президент.

Окупанти продовжують вбивати українських дітей

Український лідер нагадав, що 30 травня внаслідок російського обстрілу Херсонської області України загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей поранені:

немовля 7 місяців,

дівчинка 5 років.

"Жодна нормальна людина не може просто змиритись з цим. З такими злочинами. Щоденними. Це свідомі вбивства російськими військовими наших цивільних, наших дітей. Вони точно знають, по кому вони стріляють. І я дуже розраховую на вашу принциповість і активність у тому, щоб кожен російський військовий, який вбивав чи катував наших людей, і кожен командир, який віддавав такі накази чи потурав цьому, – постали перед судом", – підкреслив президент.

Він наголосив, що це питання не просто про відповідальність агресора за конкретну війну, а про захист людяності як такої.

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