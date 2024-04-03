Європа на порозі війни масштабу, який, як вважалося, лишився в історії, – Столтенберг

Держави-члени НАТО мають активізувати свою допомогу для України з огляду на ситуацію на полі бою. Росія продовжує тиснути вздовж лінії фронту, тому союзники мають залишатися непохитними у підтримці ЗСУ.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю міністрів закордонних справ у штаб-квартирі Альянсу, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Крім того, керівник НАТО зазначив, що Кремль продовжує здійснювати нові масштабні атаки по українському цивільному населенню, а також по інфраструктурі.

"Зараз Європа стоїть перед обличчям війни такого масштабу, який, як ми вважали, залишився в історії", – сказав Столтенберг.

Україна потребує нагальної допомоги

За його словами, попри те, що союзники продовжують передавати зброю, снаряди та обладнання, українська армія має нагальні потреби. Натомість затримка в наданні допомоги уже має наслідки на полі бою.

Ми повинні забезпечити надійну і передбачувану безпекову допомогу Україні для тривалої війни, щоб менше покладатися на добровільні внески й більше на зобов'язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції й більше на багаторічні зобов'язання,

— зазначив генсек НАТО.

Міністри закордонних справ обговорять, як НАТО може взяти на себе більше відповідальності за координацію передачі військової техніки й тренувань для України. Зокрема, союзники обговорять створення багаторічного фінансового зобов'язання. Ця дводенна зустріч є підготовкою до саміту у Вашингтоні.

Засідання Ради Україна-НАТО

Завтра, 4 квітня, в НАТО відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Під час зустрічі українська сторона представить поточну ситуацію на полі бою та щоденні й довгострокові потреби.

"Ми підтримуємо зусилля України, спрямовані на те, щоб ще більше наблизити її до Альянсу. Україна стане членом НАТО. Це питання коли, а не якщо", – сказав Столтенберг.

Вступ України у НАТО: актуально

До слова, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити фонд союзницьких внесків. Йдеться про суму розмірі 100 мільярдів доларів.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати планують обговорити розроблення дорожньої карти вступу України до НАТО на саміті Альянсу. Попередньо, його обговорять 9 – 11 липня у Вашингтоні.