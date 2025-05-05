Посол Андрій Мельник пояснив, чи прокинулася Європа після приходу Трампа до влади

Вільний західний світ, до якого ми звикли за останні роки, досі існує, попри всі виклики в США. Цей світ обов'язково збережеться, але країни Європи мають усвідомлювати серйозність намірів Путіна.

Свою думку про західний світ висловив посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє 24 Канал.

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Що заявив Мельник про світ Європи та готовність до нападу Путіна

Посол вважає, що Німеччина помиляється, коли думає, що зможе домовитися з росіянами, щоб ті залишили них, якщо Путін дійсно вирішить піти далі й нападе на інші європейські країни.

Саме цим, як на мене, пояснюється така неспішність у посиленні власної обороноздатності – сподіванням на те, що вони все розрулять,

– підкреслив Андрій Мельник.

Він зазначив, що для Путіна Східна Німеччина ментально була і залишається частиною втраченої радянської імперії. За словами посла, сподіватися на те, що Путін відмовиться від своєї мети повного відновлення цієї імперії й кине на Європу нову переозброєну багатомільйонну армію – наївно.

За словами Мельника, політик Фрідріх Мерц відчуває реальність воєнної загрози для Німеччини та буде діяти відповідним чином. Посол сподівається, що німецький політик "зможе знайти спільну мову із соціал-демократами й переконати їх дати йому справжній карт-бланш для порятунку Німеччини та України".

Нагадаємо, що в лютому на Мюнхенській конференції віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати стурбовані безпекою Європи. За його словами, Європа відступає від цінностей, які поділяють з США.

Також у CNN заявляли, що "Європа прокидається від довгого сну та готується до можливої війни". Там наголосили, що саме прихід Дональда Трампа вплинув на такий процес.