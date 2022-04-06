Європа рано чи пізно розширить санкції на російську нафту та газ, – Мішель
Джерело:твіттер Шарля Мішеля
Санкції щодо російської нафти та газу рано чи пізно знадобляться. Тож у керівництві ЄС вважають, що такі заходи запровадять.
Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.
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За його словами, новий пакет санкцій містить заборону на імпорт вугілля. Втім, як він зауважив, рано чи пізно запровадять санкції й щодо нафти й газу.
І я думаю, що рано чи пізно знадобляться також заходи щодо нафти, і навіть газу,
– написав Мішель.
Голова Євроради додав, що посилення санкцій потрібне для того, щоб тримати максимальний тиск на Кремль.
Нагадаємо, Європейський Союз запропонував запровадити 5 пакет санкцій проти Росії, зокрема на заборону імпорту вугілля на суму 4 мільярди євро на рік.