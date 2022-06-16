Європа розвернулася обличчям до України та вказує Росії на її місце

Все ж таки, якщо виходити із внутрішньоєвропейських реалій, то частина країн проходять через масштабні трансформації. Італія та Німеччина, зокрема. Хоча, нам здається, що все дуже повільно там змінюється щодо Росії. Але для самих країн – це майже розворот.

Докорінні зміни

У Німеччині, перш за все, змінюється оборонна політика – не тільки по лінії Україна – Росія, а взагалі, коли Німеччина в рази збільшуватиме витрати на безпеку. Ну, і економіка у сфері енергетики.

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Італія традиційно мала тісні зв'язки з Росією, як на економічному рівні, так й у політичному і медійному (Берлусконі тут як збірний образ). Але прем'єр-міністр Драгі досить чіткий у своїх формулюваннях щодо Путіна (вважає переговори з ним марнуванням часу), і це поступово впливає і на позицію інших. Наприклад, у сфері медіа.

Європа починає прозрівати

Я трохи стежу за темою розслідування всередині Італії щодо використання медіа як майданчика для російської дезінформації – італійські ЗМІ нерідко публікували пропагандистів із Росії. Так ось деякі починають прозрівати.

Financial Times написав про те, що Саллюсті, який 11 років був головним редактором газети Il Giornale (власник – родина Берлусконі), коли на одному з каналів минулого тижня йшла дискусія про війну в Україні, раптом перетворився на прихильника ЄС та НАТО.

У цьому ж ефірі скайпом включали Захарову і Соловйова (прямо з Червоної площі), які, зрозуміло, звинувачують у всьому Захід. Так ось, Саллюсті назвав їхні слова прикладами найгіршої пропаганди, і сказав, що більше не хоче бути у цій компанії.